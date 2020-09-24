شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى يدعو التصديرى للكيماويات استغلال فرص تصدير الأسمدة لكردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المجلس سيرسل جواب رسمى وإخطار لجميع المصانع التى تعمل فى مجال الأسمدة الأذوتية أو الفوسفاتية أو المركبة للترتيب والتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى للتصدير إلى العراق وإقليم كردستان العراق لمنتجات الأسمدة والتى تحتاجها هذه الأسواق بكميات كبيرة وتسيطر عليها هناك المنتجات التركية، خاصة وأن هناك الكثير من الطلبات للمستوردين العراقيين فى مجال الأسمدة.

وأضاف أبو المكارم، لـ"الخليج 365"، أن التمثيل التجارى يدعم تعزيز تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق العربية واستهداف عدد من القطاعات فى دول محددة للترويج للصادرات المصرية، وأن هناك تعاون مستمر من المجلس وأعضائه مع التمثيل التجارى من خلال دعوة الشركات الراغبة فى التصدير للقطاعات والدول التى يقترحها الجهاز من خلال اللقاءات المتبادلة سواء بزيارة الوفود بين الدول أو اجتماعات افتراضية بين الشركات المصرية والشركات بالدول المستهدفة.

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وقال رئيس المجلس، أن شركات الأسمدة حققت معدلات نمو وصلت إلى 2% من إنتاجها ولديها الفرص الكبيرة فى التصدير للخارج، ووجه المجلس مطالبه لجهاز التمثيل التجارى بالترحيب بمبادرة جهاز التمثيل التجارى وموافاة شركات الأسمدة بالموعد والفترة المقترحة لعقد هذة المقابلات ودعم التصدير بالمنتجات المصرية للخارج.

من الجدير بالذكر، أن هشام نور الدين وكيل المجلس أكد على أهميه التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتنظيم ندوة اليكترونيه حول التوجه العالمى وآليات التحول نحو الحلول الرقمية والتسويق الإلكترونى بالأسواق الداخلية والخارجية، مؤكدا أن التسويق الإلكترونى لم يعد خيار وإنما أصبح ضرورة وأولوية خلال هذه الفترة، وشدد على ضرورة ضمان خدمات الدعم التكنولوجى والتحول الإلكترونى للشركات من خلال تنظيم فعاليات عبر الفيديو كونفراس ودعم المنصات الإلكترونية وإقامة معارض افتراضية وتنظيم لقاءات ثنائيه افتراضية، ودعا إلى دعم استبدال المعارض ببعثات تجاريه وإقامة مقرات دائمة للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.