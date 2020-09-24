شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لتسليم وحدات مشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر المقبل، آخر موعد لتسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123 ) + المتبقى من الدورين الأرضى والأخير من المرحلتين الأولى والثانية ( كود 423 ) بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس الـ (70عمارة)، بمدينة القاهرة الجديدة، والتى بدأت عملية التسليم يوم الأحد الماضى.

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وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 53 – 57 - 58)، يوم الأحد الماضى، كما من المقرر بدء تسليم وحدات العمارات أرقام ( 54 – 55 – 56)، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارتين (65 - 66)، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارتين (59 - 60)، يوم الأحد 11/10/2020.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطـاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.