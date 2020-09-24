شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات المؤشر خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6240 نقطة، متجاوزا القناة الصاعدة لأعلى، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 6400 نقطة كمستوى أول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,198 وبين مستوى المقاومة هو 6,284 نقطة