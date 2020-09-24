شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9787 نقطة، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 9700 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,721 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,853 نقطة