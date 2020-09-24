شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم خلال تداولات امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى93٫10 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهوما يعد إشارة ايجابية، قد تمنح السهم ارتفاعا خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 102 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أعلى مستوى 83 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 90.6 بينما مستوى المقاومة هو 94.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد