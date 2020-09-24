شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 16٫10 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 14٫75فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.0 بينما مستوى المقاومة هو 16.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط