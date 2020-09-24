شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 18 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 16 فلس،كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 22 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 19 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.3 بينما مستوى المقاومة هو 18.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد