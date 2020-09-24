شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 630 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 615 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة 660فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 610 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6123 بينما مستوى المقاومة هو 643 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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