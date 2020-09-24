شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2٫097ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 2٫02 ريال، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1٫85 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط