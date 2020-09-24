شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0٫922 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0٫88 ريال كمستوى الو ثم 0٫83 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫97 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط