هذه رؤية «المركزي» لأسواق العقار في دبي وأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال «المركزي» في مراجعته الفصلية للربع الثاني 2020، إن متوسط أسعار العقارات السكنية السنوية في دولة الإمارات استمر في الانخفاض، سواء على أساس سنوي أو ربع سنوي، وذلك بحسب بيانات الربع الأول. وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، ظلت أسعار العقارات السكنية في دبي في الربع الثاني من عام 2020 ثابتة مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض في الربع الأول، ولفت المركزي إلى أن أرقام الربع الثاني من عام 2020 قد لا تقدم تمثيلًا موضوعياً بالكامل لسوق العقارات في الدولة لأنها لا تعكس التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة آثار «كوفيد- 19» ولتوسيع نطاق المساعدات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين. وشملت هذه التدابير تعليق الإخلاء في حالات عدم دفع الإيجار أو السماح لبعض المالكين بتمديد مدة عقد الإيجار دون الحاجة إلى التجديد.

وبحسب «المركزي»، واصلت الإيجارات في دبي اتجاهها الهبوطي في الربع الثاني من عام 2020. وانخفض العائد الإيجاري الضمني في دبي إلى 6.3% في الربع الثاني مقابل 6.5% في الربع السابق.

وانخفضت الإيجارات في أبوظبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، وذلك على نحو مماثل للربع السابق. وأدى تراجع وتيرة انخفاض الإيجارات مقارنة بالأسعار إلى ارتفاع العائد الإيجاري إلى 7.1% في الربع الثاني مقابل 7.0% في الربع الأول من العام.