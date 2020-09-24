«التقنية» تقود وول ستريت إلى المربع الأحمر.. «السفر» وأديداس وبوما تدعم أسهم أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم بشكل حاد في وول ستريت، مما زاد من معانات سبتمبر / أيلول، حيث تراجعت أسهم التقنية مرة أخرى فيما ينتشر قلق المستثمرين بشأن عدم اليقين بشأن جائحة فيروس كورونا والمزيد من التحفيز.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي، جلسة الأربعاء، منخفضًا 525.05 نقطة أو 1.9% عند 26763.13. وفي وقت سابق من الجلسة، كان داو جونز مرتفعاً 176 نقطة. كذكل، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 2.4% إلى 3236.92 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك 3% ليغلق عند 10632.99 نقطة.وانخفضت أسهم أمازون ونتفليكس بنسبة 4.1% و4.2% على التوالي لتقود عمالق التقنية إلى موجة هبوط فانخفض فيسبوك بنسبة 2.3%، وألفابيت (جوجل) 3.5%، بينما أنهت أسهم شركة آبل اليوم منخفضة 4.2% ومايكروسوفت 3.3%.وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم، الأربعاء، إذ طغت انتعاشة لأسهم شركات السفر المنكوبة ومكاسب حققتها أسهم أديداس وشركات أدوات رياضية أخرى على بيانات سلطت الضوء على وعورة طريق التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو.أعادت دول مثل بريطانيا فرض قيود للحد من انتشار كوفيد-19 مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس مجددا في أوروبا، وهو ما أطلق يوم الاثنين شرارة أسوأ موجة بيع يشهدها المؤشر القياسي الأوروبي ستوكس 600 منذ ثلاثة أشهر.وفي استمرار لتعويض الخسائر للجلسة الثانية، أغلق المؤشر على زيادة 0.6 بالمئة، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.2 بالمئة وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة وتقدم كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة.

أنشطة الأعمال

وخلص مسح أجرته آي.إتش.إس ماركت إلى أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو توقف في سبتمبر /أيلول مع تراجع قطاع الخدمات في ظل فرض قيود جديدة لمواجهة عودة حالات الإصابة بكوفيد-19 للزيادة، وهو ما ألقى بظلاله على أسرع نمو لقطاع الصناعات التحويلية في عامين.

غير أن أنظار المستثمرين اتجهت إلى مزيد من التحفيز من البنوك المركزية والحكومات من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

وانتعشت أسهم شركات السفر بعد سلسة خسائر استمرت لأربع جلسات، إذ تقدم سهم لوفتهانزا الألمانية 1.6 بالمئة بعد أنباء عن اعتزام شركة الطيران جعل الاختبارات السريعة لمستضد كوفيد-19 متاحة للمسافرين في أكتوبر تشرين الأول.

وقفز سهم أديداس 4.4%، في حين صعد سهما بوما وجيه.دي سبورتس حوالي 4% لكل منهما بعد إعلان شركة «نايكي» الأمريكية للملابس الرياضية عن أرباح قوية وتنبؤها بتجاوز مبيعات 2020 التوقعات السابقة.