شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب إلى قاع شهرين.. الأونصة بـ 1860 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت أسعار الذهب أكثر من 2%، الأربعاء لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين وسط صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الإجراءات من البنوك المركزية الرئيسية في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.
وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 1.9 في المئة إلى 1862.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 22 يوليو/ تموز عند 1861.60 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.1 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 1868.40 دولار للأوقية.
وقالت سوكي كوبر المحللة في ستاندرد تشارترد «يستقي الذهب اتجاهه حالياً من الدولار... وتواصل قوة الدولار ضغطها على الذهب. قد نرى إعادة اختبار للمستويات بالغة التدني المسجلة في أوائل أغسطس/ آب، وسيكون مستوى الدعم الفني التالي عند حوالي 1840 دولاراً للأوقية، لكن الأسعار تقترب من نطاق المغالاة في البيع».
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مما نال من إغراء المعدن النفيس لحملة العملات الأخرى.
وهبطت الفضة 6.2% إلى 22.91 دولار، بعد أن سجلت أقل سعر في نحو شهرين عندما بلغت 22.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وفقد البلاتين 3.1% ليسجل 839.88 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 20 يوليو/ تموز عند 836.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.5% إلى 2232.07 دولار.
(رويترز)
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