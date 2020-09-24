شراء انتقائي يقود مؤشر دبي لأفضل أداء في سبتمبر

سيطر التباين على مؤشرات الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي، الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.93%، بدعم من الشراء الانتقائي على أسهم «البنوك» وثلاثي التأمين وشركات إعمار، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.18%، متأثراً بأداء سلبي لمعظم القطاعات، ليتماسك السوق بدعم ارتفاعات أسهم الطاقة.

واستقرت سيولة المتعاملين في السوقين عند 622.5 مليون درهم، بتداول 407 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 7097 صفقة، وشهد سوق دبي 291 مليون درهم، بتداول 305.4 مليون سهم، بينما شهد سوق أبوظبي سيولة أعلى بنحو 331.4 مليون درهم، بتداول 101.4 مليون سهم.

وتفصيلاً، سجل سوق دبي المالي خلال جلسة الأربعاء، أفضل أداء يومي للمؤشر منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بعدما صعد في نهاية الجلسة بنسبة 0.93%، مضيفاً 21.2 نقطة مكاسب ليغلق عند 2285.46 نقطة، مقلصاً مكاسبه التي سجلها خلال الجلسة التي تجاوزت الـ 1.3%، ومتجاوزاً الخسائر الصباحية التي مني بها مطلع الجلسة.

وقدم قطاع البنوك الدعم الأكبر للمؤشر، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.38% ليغلق عند 4.3 درهم، بتداول 33 مليوناً، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.95% إلى 10.6 درهم، بتداول 15.8 مليون درهم، وارتفع «جي إف إتش» 0.32% إلى 0.615 درهم، وتراجع «أملاك» 0.9%.

وارتفع التأمين 1.54%، مدفوعاً بأداء قوي لثلاثي القطاع، وسط صعود مستمر لسهم «أمان» الذي سجل أعلى ارتفاع يومي بنسبة 12.62% ليغلق عند 1.16 درهم، مستقطباً ثاني أعلى قيم تداولات بنحو 36 مليون درهم، وارتفع «سلامة» 1.82% إلى 0.835 درهم، بتداول 8 ملايين درهم، و«دار التكافل» 5.58% إلى 1.04 درهم، بتداول 3.8 مليون درهم.

وارتفع قطاع العقار 0.6%، وسط ارتفاع وحيد لثلاثي شركات إعمار؛ حيث ارتفع سهم الشركة الأم 0.69% إلى 2.92 درهم، بتداول 24 مليون درهم و«التطوير» 0.4% إلى 2.47 درهم، و«مولز» 2.05% إلى 1.49 درهم، بينما هبط سهم «أرابتك القابضة» ملامساً الحد الأقصى المسموح به بنسبة 4.85% إلى 0.588 درهم، وتصدر تداولات السوق بنحو 63.6 مليون درهم.

وانخفض الاستثمار، مع تراجع «شعاع» 0.15% و«دبي للاستثمار» 0.84%. وارتفع السلع، وسط صعود وحيد لسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 0.75% إلى 0.133 درهم.

وصعد قطاع النقل 1.3%، مع ارتفاع «أرامكس» 3% إلى 4.12 درهم، بتداول 21.7 مليون درهم، بينما تراجع «الخليج للملاحة» 2.17% و«العربية للطيران» 0.88%.

وفي المقابل، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، طفيفاً، 0.18%، فاقداً 8 نقاط ليغلق عند 4490.23 نقطة، متأثراً بتراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية.

وانخفض قطاع البنوك 0.32%، مع تراجع طفيف لسهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.36% إلى 11.2 درهم، بتداول 53.7 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 0.9% إلى 5.52 درهم، بتداول 51 مليوناً، بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.2% إلى 4.11 درهم و«رأس الخيمة الوطني» 1.14%.

وفي السلع، صعد «أغذية» 5.76%، بينما تراجعت بعض أسهم التأمين بنسبة متفاوتة؛ حيث انخفض «أكسا الهلال الأخضر» 3.3% و«ميثاق» 1.9%.

وتراجع الاستثمار 0.07%، متأثراً بتراجع «إشراق» 4.23% إلى 0.34 درهم، و«الواحة كابيتال» 1.56%، بينما ارتفع «العالمية القابضة» 0.37% إلى 37.9 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 70.1 مليون درهم.

وانخفض سهم «الدار العقارية» 0.98% إلى 2.03 درهم، بتداول 53 مليون درهم، ليدفع بقطاع العقار للتراجع 0.88%.

وتراجع الاتصالات 0.12%، متأثراً بتراجع هامشي لسهم «اتصالات» بنسبة 0.12% وأغلق عند 16.54 درهم، بتداول 17.2 مليون درهم.

وشهد ثلاثي قطاع الطاقة ارتفاعات متفاوتة؛ حيث صعد «أدنوك للتوزيع» 2.66% إلى 3.47 درهم، و«طاقة» 0.72% و«دانة غاز» 0.42%، ليرتفع المؤشر القطاعي 1.33%

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين؛ حيث سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 44.8 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو 31.1 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم 149.7 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 163.4 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شراء في أبوظبي بنحو 40.5 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 24.7 مليون درهم.

وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 382.5 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم 366.7 مليون درهم.

كما تباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة بيع في أبوظبي بنحو 20 مليوناً، ومحصلة شراء في دبي بنحو 15 مليون درهم.