شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت ضغوط تصريحات «الاحتياطي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت «وول ستريت» خلال تداولات الأربعاء، بعدما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى مزيد من التحفيز، فيما ضغطت أسهم التقنية على المؤشرات وخصوصاً أمازون الذي هبط بأكثر من 2%، وأبل الذي نزل 1.63%، وجوجل الذي انخفض أكثر من 2%، بينما هبط سهم تيسلا 9.6%.
ولا تزال المؤشرات الثلاثة تتعرض للضغوط في محاولة للارتداد المنطقة الخضراء بعدما فتحت عليها، غير أن هبوط أسهم التقنية أسقطها في المنطقة الحمراء التي تحاول الخروج منها.
وفي منتصف الجلسة كان داو جونز فاقداً 150 نقطة (-0.5%)، فيما تراجع كل من ستاندرد آند بورز قرابة 1% وناسداك 1.4%.
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