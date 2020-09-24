«أرامكس»: من المبكر تقييم أضرار حريق مستودع المغرب

أعلنت شركة «أرامكس» عن تضرر جزء من منشأة المستودعات الخاصة بها في المملكة المغربية نتيجة لاندلاع حريق يوم 22 سبتمبر/ أيلول.

وقالت الشركة في بيان، الاربعاء: تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، ولم تقع أي إصابات أو وفيات نتيجة هذا الحادث المؤسف وتم إبلاغ السلطات المحلية المختصة بهذا الحادث مباشرة وفتح تحقيق للوقوف على أسبابه.

وأضافت أن الخسارة المالية الإجمالية الناتجة عن الضرر لا تزال غير محددة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحادث.

وقالت إن أي أثر مالي نتيجة لهذا الحريق سينعكس على التقارير المالية للشركة للربع الثالث من عام 2020، وتؤكد أنها ستواصل تقديم خدماتها لعملائها كالمعتاد، كما ستواصل تحديث السوق بمزيد من التفاصيل والمعلومات حال توفرها.