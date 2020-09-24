40 طائرة «بوينج 787» لـ«الاتحاد» بنهاية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفادت شركة الاتحاد للطيران بأن عدد الأسطول الحالي من طائرات بوينج 787 هو 38 طائرة، ومن المتوقع وصول طائرتين من هذا الطراز مع نهاية 2020 ليرتفع بذلك عدد الأسطول إلى 40 طائرة. ومن المتوقع على المدى الطويل زيادة عدد الاسطول إلى 51 طائرة من طراز بوينج 787.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته شركتا «بوينج» والاتحاد للطيران للإعلان عن برنامج ecoDemonstrator المشترك بينهما، الذي يهدف إلى تحسين الاستدامة في صناعة الطيران في عام 2020 وما بعده. ويُسرّع البرنامج الابتكار عبر نقل التقنيات الواعدة من المختبر وتجربتها على أرض الواقع لتحسين الاستدامة وحل التحديات المتعلقة بشركات الطيران والركاب والبيئة. وتم إجراء اختبارات برنامج 2020 بالتعاون مع الاتحاد للطيران على إحدى طائراتها الجديدة من طراز بوينج 787-10 دريملاينر لتوسيع تحالف الاستدامة الاستراتيجي الذي اتفقت عليه الشركتان في خريف عام 2019. ويضم الشركاء الرئيسيون الآخرون وكالة ناسا وسافران لاندينغ سيستمز.

كما تم إجراء اختبارات الطيران على أربعة مشاريع على مدار ثمانية أيام في منشأة بوينج في غلاسكو مونتانا، وأثناء رحلتين عابرتين للقارات بين سياتل في واشنطن ونورث تشارلستون في ساوث كارولينا.

أبحاث الصوت الخاصة بالطيران

أجريت اختبارات ناسا الشاملة الخاصة بضوضاء أنظمة الطيران بالتعاون مع الوكالة. وضمت التجارب أكثر من 1000 ميكروفون على الأرض و214 مستشعراً صوتياً موصولة بالجزء الخارجي من طائرة 787 سجّلت مستويات الصوت التي تضمنت أكثر من 50 من التطبيقات والعوامل المتغيرة والفريدة في الاختبارات.

نتج عن الاختبار 1.6 تيرابايت من البيانات المتعلقة بالضوضاء. وتم تحقيق كافة الأهداف التي من شأنها تحسين قدرات التنبؤ بضوضاء الطائرات لدى وكالة ناسا وتطوير طرق تساعد الطيارين على تقليل الضوضاء واستلهام تصاميم الطائرات الهادئة في المستقبل.

أجهزة هبوط منخفضة الضوضاء

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ينتج ما يصل إلى 30% من ضوضاء الطائرات التي تهبط في المطار عن تدفق الهواء حول أجهزة الهبوط. وأجريت الاختبارات باستخدام أجهزة الهبوط المصممة لتكون أكثر هدوءاً بواسطة أنظمة هبوط Safran Landing Systems. وتضمنت التعديلات حواف مثقبة تغطي جزءاً من عجلات الهبوط في المقدمة وغلافاً مقاوم للاحتكاك بالهواء ملفوفاً بشكل انسيابي حول دعامات العجلات الرئيسية. وتم استخدام ثمانية أجهزة استشعار صوتية مثبتة على جهاز الهبوط تضم 1200 ميكروفون استخدمت في مشروع ناسا لتسجيل الصوت. وسيتعين تحليل البيانات الناتجة عن الاختبار، مع العلم أنّ النتائج الأولية كانت إيجابية وسمع المراقبون على الأرض انخفاضاً ملحوظاً في الضوضاء.



كفاءة الطيران

أجري اختبار لنظام جديد يربط الطيارين ومراقبي الحركة الجوية ومراكز عمليات الخطوط الجوية في وقت واحد لتحسين توجيه رحلة الطائرة ووقت الوصول. وتضمنت الأدوات نظام الرسائل النصية وتطبيق مسار الرحلة ونظام إدارة الوصول المخصص من وكالة ناسا.

يُبسّط النظام عملية تغيير المسار تبعاً لحالة الطقس وزحام الطيران ويخفّض وقت الانتظار قبل الهبوط. ويؤدي ذلك إلى تعزيز السلامة من خلال تقليل ازدحام التردد اللاسلكي وعبء عمل جهاز تحكم الطيار بينما يعمل على توفير الوقت والوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشمل الاختبار 17 عملية إعادة توجيه خلال رحلتين عابرتين للقارات عبر الولايات المتحدة.

التعقيم على متن الطائرة

أجري اختبار عصا ضوء الأشعة فوق البنفسجية المحمولة لفعاليتها في تعقيم الطائرة. وتستخدم هذه العصا ضوء الأشعة فوق البنفسجية البالغ 222 نانومتر لتعقيم الأسطح على متن الطائرة 787 في أقل من 15 دقيقة. كما تم اختبار طلاء الأسطح المضاد للميكروبات على متن الطائرة خلال 16 رحلة جوية.

وتعدّ هذه المشاريع جزءاً من جهود شركتي بوينج والاتحاد للطيران والقطاع بأكمله لتحديد أكثر الطرق أماناً وفعالية لتعقيم الجزء الداخلي من الطائرة وجعل السفر أكثر أماناً واستدامةً للحفاظ على صحة الركاب كأولوية قصوى.

الوقود المستدام

استخدمت جميع الرحلات التي أجري عليها اختبار ecoDemonstrator مزيجاً من وقود الطيران المستدام والتقليدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وحلّقت عدة رحلات باستخدام 50 ألف جالون أمريكي من مزيج 50/50، ما يدل على فعالية وقود الطيران المستدام الذي يستخدم الحد الأقصى من مزيج الوقود المستدام المعتمد لشركات الطيران التجارية.

وتم إنتاج الوقود في مصفاة World Energy بالقرب من لوس أنجلوس وهو مصنوع من النفايات الزراعية غير الصالحة للأكل. وأكدت المجموعة المسؤولة عن توثيق المواد الحيوية المستدامة أنّ هذا الوقود يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تزيد على 75% على مدار دورة حياة الوقود.

وتسلمت الاتحاد للطيران في يناير 2020 برنامجها الرائد جرينلاينر، وهو عبارة عن طائرة بوينج 787-10 تستخدم مزيج الوقود الذي يحتوي على 30% من وقود الطائرات المستدام الذي تنتجه شركة World Energy.