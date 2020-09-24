كبير التنفيذيين في «لوكهيد مارتن» يشارك في «القمة العالمية لصناعة الطيران»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 التي تستضيفها شركة «مبادلة للاستثمار» ومجموعة «ايدج»، ممثلةً برئيسها وكبير الإداريين التنفيذيين جيمس تايكليت، الذي سيشارك في عدد من الجلسات.

وستجمع القمة خلال يومي 28 و29 سبتمبر نخبة من الخبراء بشكل افتراضي، لاستعراض مجموعة من الحلول على بعض المسائل المفصلية التي تواجه قطاع صناعة الطيران والمتمثلة بإعادة الثقة للسفر الجوي، والاعتماد المتسارع على الحلول الرقمية وتجهيز الأعمال للاستجابة إلى الأزمات المستقبلية.

سيركز تايكليت خلال مشاركته على عدد من المواضيع من بينها التهديدات الأمنية التي تواجهها مختلف الدول حول العالم، ونظرته الى الحروب التي نشهدها في عصرنا هذا وشكلها في المستقبل، وسيقدم بعض الاقتراحات للقادة في قطاعي الطيران والدفاع للاستفادة من التقدم التكنولوجي، وتمكين اقتصادات دولهم، وتأهيل المواهب من الأجيال القادمة.

وبالمناسبة، قال تايكليت: «تتميز لوكهيد مارتن بحضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من نصف قرن، ونفخر بالتعاون الذي يجمعنا مع شركة «مبادلة»، والذي نسعى إلى تحقيقه مع شركة «ايدج» في المستقبل».

وأضاف: «أسعى من خلال مشاركتي في القمة العالمية لصناعة الطيران في هذا العام إلى مشاركة الخبرة التي اكتسبتها على مر السنين لاستعراض أفضل سبل التعاون بين جميع العاملين في القطاع وذلك لزيادة مستوى الأمن والنمو الاقتصادي، والتقدم الصناعي، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة».

ويتسم جدول أعمال القمة العالمية لصناعة الطيران التي ستقام عن بعد، بطرحه للمواضيع المتعلقة بدور قطاع صناعة الطيران في الاقتصادات الجديدة والبيئة الاجتماعية، ويتم تنظيم منتدى قيادة الفكر العالمي هذا من قبل شركة مجموعة «ستريم لاين للتسويق» مؤسسة «تارسوس إف آند إي».