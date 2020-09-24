تفاهم بين «تنظيم الصناعة الأمنية» و«المهندسين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مذكرة تفاهم إلكترونية مع جمعية المهندسين، الأربعاء، حيث مثل المهندس عارف الجناحي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والمهندس محمد مشروم جمعية المهندسين.

وتستهدف المذكرة تحقيق التعاون المثمر بين المؤسسات والهيئات الوطنية والحكومية في دولة الإمارات، وسعياً نحو التميز والريادة، وإيماناً من الطرفين بأن التعاون هو أساس تحقيق التكامل المؤسسي، والذي يكمن في الاستفادة من الخبرات الإدارية والتقنية والعملية، لإرساء معايير الاستدامة والتنمية الاجتماعية والأمنية وللتطوير والارتقاء بالعمل الوطني والمجتمعي لما سيحققه من نفع وطني، فإن رغبة الطرفين في تبادل الخبرات في مجالات التعاون الثنائي تتناسب مع خططهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية، إن هذه الاتفاقية تسهم في العمل على توفير الدورات التدريبية ذات الصلة الهندسية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الطرفين، إضافة إلى تسهيل التسجيل للعضوية للمهندسين والفنيين في القطاع الأمني بما يتماشى مع إجراءات قبول العضوية لدى جمعية المهندسين.

كما صرح الجناحي، بأنه على استعداد تام بأن يكون أول المنضمين لعضوية الجمعية، وأنه سيشجع بقية المهندسين الموجودين في المؤسسة والذي سيساهم في تطوير مهاراتهم الهندسية وتنميتها.