«العربية للطيران أبوظبي» تسير رحلات مباشرة إلى السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن البدء بتسيير رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتباراً من 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي والخرطوم عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال للشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.