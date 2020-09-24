«اتصالات» تتوسّع في شبكة الجيل الخامس بالتعاون مع «إريكسون»

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أعلنت «اتصالات»، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع «إريكسون» لتوسيع شبكة الجيل الخامس في الإمارات. وقامت الشركة المزودة لخدمات الاتصال، باختيار نظام «إريكسون» للشحن المتقدم، وأنظمة دعم الأعمال (BSS) من الجيل الخامس، لتطوير شبكتها وتوفير خدمات اتصال من المستوى التالي لمستخدميها عبر الدولة.

وينص التعاون على البدء بنشر نظام «إريكسون» للشحن عبر شبكة «اتصالات» في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى نشر حل مخصص لعمليات الشحن والفوترة باستخدام منصة «إريكسون» للوصول إلى نظام الشحن (CAF)، والتي توفر العديد من الفرص والإمكانات لـ«اتصالات» عبر تمكنيها من الوصول إلى مبادئ وتصاميم البنية الخدمية لتقنية الجيل الخامس.

ويعزز نظام الشحن من «إريكسون»، قدرة «اتصالات» على تمكينها من دعم المستخدمين لتخفيض نفقاتهم بفضل مزايا الباقات المرنة والمكافآت والخصومات. ويكتسب نظام الشحن المبتكر أهمية حيوية، نظراً لكونه نظاماً معيارياً وقابلاً للتطوير، ومفتوحاً وموحداً ومتقارباً يستند إلى خدمات الإنترنت، بالتوافق مع المعايير والبروتوكولات المعتمدة على مستوى القطاع.

وقال علي خلفان الشامسي، نائب الرئيس لنظام الشحن والفوترة وإضافة الخدمات في «مجموعة اتصالات»: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع «إريكسون» والتي تمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجيتنا الهادفة لنشر خدمات تتسم بالجودة والكفاءة العالية في الدولة، وستزودنا «إريكسون» في إطار هذا التعاون بأنظمة الشحن وأنظمة دعم الأعمال من الجيل الخامس، ما يتيح لنا فرصاً وإمكانات هائلة للارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لعملائنا في دولة الإمارات».

وقال ايكو نلسون، نائب الرئيس، ورئيس وحدة اتصالات العالمية في«إريكسون»: «يسعدنا التعاون مع اتصالات وتوفير الدعم لها في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز قدرتها على تسريع عمليات نشر خدمات الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة، عبر تزويدها بأحدث الحلول والمنتجات المبتكرة من قبل فريق عملنا في هذا المجال».