«اقتصادية أبوظبي» تُعيد فتح صالات ألعاب التسلية والترفيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ملاك ومديري صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية داخل المراكز التجارية وخارجها في إمارة أبوظبي، بإعادة مزاولة نشاطها وفتح الصالات بشكل كامل أمام الجمهور وفق تعليمات واشتراطات محددة تحفظ سلامة وصحة أفراد المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن أزمة «كوفيد 19» في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة بهذا الشأن بعد إصدارها سابقاً تعميماً بإغلاقها بشكل مؤقت كإجراء احترازي ووقائي لمحاربة تفشي عدوى فيروس «كوفيد 19» على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك ضمن عدد من التعاميم التي وجهت بتنفيذ إغلاقات مؤقتة لعدد من الأنشطة التجارية.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة: إن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات والتعاميم التي أصدرتها الدائرة مؤخراً لعودة واستئناف الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشكل تدريجي وفق ضوابط وإرشادات محددة يستوجب الالتزام بتنفيذها بما يحفظ أمن وصحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأكد البلوشي حرص الدائرة على استئناف كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارة أبوظبي عملها وعودتها إلى معدلات التشغيل التي كانت عليها قبل أزمة «كوفيد 19» بما يسهم في تدعيم قطاع الأعمال واستعادة نشاطه من جديد في الوقت الذي تبقى سلامة وأمن المجتمع أولوية لدى حكومة إمارة أبوظبي.

وأضاف:«تمثل استعادة نشاط صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية خطوة مهمة في سبيل تعزيز النسق الاجتماعي لأفراد مجتمع إمارة أبوظبي وتوفير وسائل الترفيه والتسلية بشكل آمن يعزز من ثقة الجمهور لمعاودة ارتياد الأنشطة الترفيهية والسياحية».

وتفصيلاً، حددت دائرة التنمية الاقتصادية في تعميمها إلى ملاك ومديري صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية في الإمارة عدداً من الإجراءات والضوابط الاحترازية والتي من أهمها الالتزام بإجراءات التعقيم المستمرة يومياً وبشكل دوري، وإتاحة معقمات الأيدي في كافة الأماكن العامة وأماكن الدفع، وتطهير كافة ألعاب الأطفال التي تتمثل في المقاعد، والمقابض، وأحزمة الأمان، وأزرار الألعاب، وغيرها، بالإضافة إلى تعقيم جميع الأماكن التي تكون على اتصال مباشر مع أيدي الأطفال واستخدام مواد مطهرة فعالة بعد كل استخدام.

وشددت الدائرة في تعميمها على ضرورة إجراء كافة العاملين في هذه الصالات فحص «كوفيد 19» وعدم بدء مزاولة النشاط قبل التأكد من خلوهم جميعاً من الإصابة بالفيروس على أن يقوم فريق العمل بغسل اليدين بشكل دوري ومراعاة ترك مسافات التباعد بين العاملين والزوار بمترين على الأقل مع وضع علامات على الأرض تشير إلى ضرورة التباعد الجسدي مع قياس درجات الحرارة لجميع العاملين بشكل دوري خلال اليوم والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات وتبديلها بشكل دوري خلال اليوم وتدريبهم على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية.