«الإمارات للشحن الجوي» و«مدينة الخدمات الإنسانية» تطوران حلولاً لوجستية مبتكرة لعمليات الإغاثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت الإمارات للشحن الجوي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مقر لوجستي إنساني عالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية وحلول الإغاثة في الأزمات. وقّع الاتفاقية نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وجوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وتُعدّ الشراكة بين الجانبين تأكيداً على مكانة دبي كبوابة دولية تنطلق منها جهود الإغاثة في الأزمات الإنسانية.

وسوف يعمل الجانبان معاً، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير حلول لوجستية مبتكرة لعمليات الإغاثة الفعالة في الأزمات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما ستعتمد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أيضاً الإمارات للشحن الجوي كخيار أول لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الوجهات المتضررة.

التزام قوي

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وقال نبيل سلطان: «لدينا التزام قوي نحو مسؤوليتنا الاجتماعية، وقد قمنا على مر السنين بتشغيل رحلات لنقل مواد إغاثية لمصلحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال أزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مؤخراً. ويسعدنا اليوم تعزيز شراكتنا وتطوير منصة من شأنها تمكين استجابة منسقة وسريعة لنقل المساعدات، وتسهيل تطوير حلول قوية ومبتكرة للاستجابة في الحالات الطارئة. ونحن نتطلع، من خلال أسطولنا وشبكتنا العالمية ومركزنا في دبي، إلى دعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارنا ناقلتهم المفضلة لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم».

انفجار بيروت

من جانبه، أعرب جوسيبي سابا، عن تقديره للدعم الذي قدمته الإمارات للشحن الجوي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وقال: «أشكر بشكل خاص إدارة طيران الإمارات على المبادرة التي أطلقتها بعد انفجار بيروت مباشرة لدعم اللبنانيين، وتسهيل عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية بأسعار مناسبة. ويشرفني أن أوقع مذكرة التفاهم هذه، التي تعد منطلقاً لمزيد من التوسع والتعاون في مزيد من المبادرات التي بدأت بمبادرة لبنان. كما تسهم في ارتقاء تعاوننا إلى مستويات تتجاوز مجرد استخدام أسطول وشبكة الإمارات للشحن الجوي الواسعة، التي لا تزال تمثل لوجستياً شبكة عالمية مهمة لمجتمع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في الاستجابة للطوارئ. وسوف تواصل الخدمات الممتازة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي إضافة قيمة عالية لآلية الاستجابة للأزمات، كما سيمكّننا تعاوننا من العمل معاً لخدمة الإنسانية».