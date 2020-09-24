شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتريد» افتراضيا 14 إلى 16 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تنطلق فعاليات «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، افتراضياً في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2020، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية في هذا المجال. وعلى مدى ثلاثة أيام، ستجمع الفعالية الافتراضية المشترين والموردين ومزودي الحلول ومصنعي المعدات من مختلف أنحاء العالم، وستشكل منصة مميزة للعاملين في القطاع البحري تسهل لهم فرص الحصول على أعمال جديدة، وتعزز حضورهم وتتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال والاستماع إلى رؤاهم حول آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «تلتزم دولة الإمارات دائماً بتعزيز مكانة القطاع البحري. ورغم الظروف الحالية التي أثرت في مختلف مجالات الحياة والأعمال في جميع أنحاء العالم، تسعى قيادتنا الرشيدة جاهدة لأن تسير الحياة بشكل طبيعي من خلال العديد من التوجيهات والتعليمات التي تسهم في استقرار السوق وتعزز مرونته. ولا يفوتنا أن نشيد بالمبادرة التي يتبناها المؤتمر لتدريب الجيل القادم من المهنيين في القطاع البحري، لكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ لضمان استمرارية الأعمال وأنشطة القطاع البحري وحركة التجارة العالمية ونتطلع إلى الدور الذي ستلعبه النسخة الافتراضية من المعرض في إبراز مبادرات دولة الإمارات في عودة نشاط القطاع البحري من خلال إصدار بروتوكول يسمح بتبديل أطقم البحارة عبر الموانئ والمطارات».
كانت هذه تفاصيل خبر «سيتريد» افتراضيا 14 إلى 16 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.