«سيتريد» افتراضيا 14 إلى 16 ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، افتراضياً في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2020، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية في هذا المجال. وعلى مدى ثلاثة أيام، ستجمع الفعالية الافتراضية المشترين والموردين ومزودي الحلول ومصنعي المعدات من مختلف أنحاء العالم، وستشكل منصة مميزة للعاملين في القطاع البحري تسهل لهم فرص الحصول على أعمال جديدة، وتعزز حضورهم وتتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال والاستماع إلى رؤاهم حول آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «تلتزم دولة الإمارات دائماً بتعزيز مكانة القطاع البحري. ورغم الظروف الحالية التي أثرت في مختلف مجالات الحياة والأعمال في جميع أنحاء العالم، تسعى قيادتنا الرشيدة جاهدة لأن تسير الحياة بشكل طبيعي من خلال العديد من التوجيهات والتعليمات التي تسهم في استقرار السوق وتعزز مرونته. ولا يفوتنا أن نشيد بالمبادرة التي يتبناها المؤتمر لتدريب الجيل القادم من المهنيين في القطاع البحري، لكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ لضمان استمرارية الأعمال وأنشطة القطاع البحري وحركة التجارة العالمية ونتطلع إلى الدور الذي ستلعبه النسخة الافتراضية من المعرض في إبراز مبادرات دولة الإمارات في عودة نشاط القطاع البحري من خلال إصدار بروتوكول يسمح بتبديل أطقم البحارة عبر الموانئ والمطارات».