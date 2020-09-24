شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% خلال 7 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.8 بالمئة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 1.38 مليار دينار (1.94 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلباً بفعل تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، كما تأثرت منذ شهر مارس/ آذار نتيجة تداعيات جائحة كورونا. (رويترز)

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