شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء فى ضيافة الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة 13 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن استضافة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يوم 13 أكتوبر المقبل، فى أول لقاء بحضور الأعضاء بعد جائحة كورونا حيث تم عقد اللقاءات السابقة عبر الإنترنت.

وقالت سيلفيا ميناسا المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى تصريحات لها، أن الغرفة الأمريكية نظمت نحو 29 لقاء عبر الإنترنت منذ مارس الماضى، وحتى اللقاء الأخير الذى تم استضافة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى للحديث عن استراتيجية التعليم الجديدة.

أضافت أن الغرفة تنظم العديد من اللقاءات حول الاقتصاد بعد جائحة كورونا وكذلك مستجدات الاقتصاد العالمى من خلال اللجنة التابعة للغرفة وما يشهده العالم من تغيرات بعد كورونا حيث يتم تنظيم 4 لقاءات خلال الشهر الجارى والمقبل.

وتنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لقاءات شهرية مع كبار المسؤولين والوزراء بحضور أعضاء الغرفة يتم استعراض استراتيجية الوزارات وكذلك الرد على بعض استفسارات الأعضاء.