شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعمق خسائره ويغلق على هبوط بأكثر من 500 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء وعمقت خسائرها وسط مبيعات مكثفة على القطاع التكنولوجي بالإضافة إلى عدم اليقين السائدة بشأن أزمة "كورونا" وتداعياتها على الاقتصاد.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد في جلسة استماع أمام الكونجرس بأن الأمر يعود للمشرعين حول دعم الشركات المتضررة من كوورنا.



وصرح أحد أعضاء البنك المركزي الأمريكي بأن الأمور أسوأ من الناحية الاقتصادية مما يبدو في قراءات البيانات الصادرة.



وفيما يتعلق بأزمة كورونا، توقع المستشار الصحي بالبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" توصل أمريكا إلى لقاح فعال وآمن ضد الفيروس بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 54.6 نقطة في الشهر الجاري لكن القراءة أعلى من توقعات عند 54.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.5 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.1 نقطة في أغسطس/آب.

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وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% أو ما يعادل 13 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.93 دولار للبرميل، وسجلت على سعر اليوم عند 40.7 دولار واقل سعر عند 39.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1% أو ما يعادل خمسة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 41.77 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9% (ما يعادل 525 نقطة) إلى 26763 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27464 نقطة وأقل مستوى عند 26716 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 10633 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10962 نقطة وأقل مستوى عند 10613 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 3237 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3323 نقطة وأقل مستوى عند 3232 نقطة.