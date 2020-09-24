شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"آبل" أدنى تريليوني دولار بعد انخفاض السهم بحوالي 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات اليم الأربعاء على نحو ملحوظ مع تجدد المبيعات المكثفة على القطاع التكنولوجي في "وول ستريت" الأمر الذي دفع القيمة السوقية لصانعة "آيفون" أدنى حاجز تريليوني دولار مرة أخرى، لكنها لا تزال الشركة المدرجة الأعلى من حيث القيمة في الولايات المتحدة.



وكانت "آبل" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عدة منتجات جديدة كساعتها الذكية وحاسوب لوحي من "آيباد" كإصدار جديد بالإضاف إلى خدمات اشتراك جديدة للمستخدمين.



لكن ولأول مرة، تم تأجيل الإعلان عن إصدارات "آيفون" الجديدة من "آبل" هذا العام، حيث قررت الشركة إقامة حدث منفرد من أجل نسخ الجوالات المرتقبة على الأرجح في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 107.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 112.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 106.7 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بحوالي 1.94 تريليون دولار.