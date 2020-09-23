شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة استثمارات قطاع التأمين الطبى لـ 16 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، زيادة حجم الإستثمارات في نشاط التأمين الطبي لـ 16 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء مشاركة قطاع التأمين الطبى الخاص في منظومة التأمين الصحى الشامل، وأضاف في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الإتحاد المصرى للتأمين قام بتقديم مقترحات بعد دراسة مستفيضة مع هيئة الرقابة المالية والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، حول كيفية مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الجديدة، وذلك لما تتمتع به شركات التأمين من خبرة كبيرة في إدارة التأمين الطبي وتحصيل الأقساط ودفع التعويضات وإدارة المنظومة بشكل إلكترونى، مشيرا أن يكون هناك دور للتأمين الطبي وسوف يتم الإعلان عنه قريبا بعد الاتفاق على آلية التنفيذ .

وحول هذا الدور أوضح الزهيرى انه سيكون بشكل تكميلى أو من خلال تغطية أجزاء يحتاجها المواطن بشكل كبير، ومساعدات لنوع من الخدمات تحتاجها المنظومة في بداية تطبيقها، واوضح الزهيرى أن التأمين الصحى الشامل سوف يخلق وعى كبير لدى المواطنين، مما سيؤدى لزيادة معدلات حجم الطلبات الخاصة بالتأمين الطبي، وهناك قانون التأمين الموحد الجديد الذى سمح للشركات بالاستثمار في نشاط التأمين الطبي فقط برأس مال اقل من تأسيس شركات تأمين الحياة او الممتلكات، مما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات بشكل مباشر لهذا القطاع من الداخل والخارج، ويبلغ حجم أعمال القطاع حوالى 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 مليار جنيه لشركات الرعاية الصحية، واتوقع زيادته للضعف إذا تم إيجاد دور للتأمين الطبي من خلال المنظومة الجديدة .