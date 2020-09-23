شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تشتكى "مياه شرب القليوبية" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، بسبب عدم تفعيل شركة مياه الشرب بمحافظة القليوبية القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية.

وقالت الغرفة الهندسية في شكواها، إن الشركة المصرية للتصنيع لإنتاج طلمبات أعماق غاطسة كهربائية خطابت الغرفة وتشتكى شركة مياه الشرب بالقليوبية، حيث قامت شركة المياه بوضع نقاط التقييم بما لا يعطى فرصة للمصنعين المحليين، وبما يتعارض مع توجه الدولة لتشجيع التصنيع المحلى، رغم أن الشركة مقدمة الشكوى، كان لها سابقة توريد لجهات مختلفة.

وطالبت الغرفة الهندسية، لجنة تفضيل الممنتج المحلى، بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حول التوصل لحل لهذه الإشكالية.

وتقدمت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بشكوى ومذكرة إلى وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، منتصف أغسطس الماضى، بهدف تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتج المحلى في العقود الحكومية.

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ىاشتكت الغرفة في مذكرتها للوزيرة، حصل الخليج 365 على نسخة منها، من عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعي منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبين بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها ولكن دون نتيجة.

وطالبت المذكرة من وزيرة الصناعة، لتنشيط دور لجنة تفضيل المنتج المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.

القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا للقانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى، وهو ما دفع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع للتدخل وعقد عدة لقاءات للوصول إلي أفضل طرق تفعيل القانون ومعالجة أي خلل ينجم نتيجة عدم التزام بعض الجهات.