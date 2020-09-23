شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بحوالي 6% إلى أدنى مستوى منذ يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك بفعل الضغوط على المعادن النفيسة والسلع نتيجة قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في ظل عدم اليقين بالأسواق حيال خطوات البنوك المركزية العالمية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لا سيما أن عدة دول في أوروبا تواجه موجة ثانية من الإصابات بالمرض.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.



هذا، وأظهرت بيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 54.6 نقطة في الشهر الجاري في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.5 نقطة في سبتمبر/أيلول.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.8% أو ما يعادل 1.42 دولار إلى 23.105 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ نهاية يوليو/تموز، وسجل المعدن أعلى سعر عند 24.620 دولار وأقل سعر عند 22.745 دولار.