شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.

إيقاف تداول 47 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 47 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، المصرية للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المالية والصناعية المصرية، ليسيكو مصر، حديد عز، الألومنيوم العربية، مصر للألومنيوم، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة، غاز مصر، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سماد مصر (ايجيفرت)، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المتحدة للإسكان والتعمير، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، مصر للأسمنت-قنا، الأهلي للتنمية والاستثمار، القاهرة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 420 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.84%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 12696 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 2903 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 977 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.91%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 19.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.80%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.99%.

Advertisements

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 32.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.36%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.10%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 64.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.03%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 12.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.