شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تمدد استثناء العراق من عقوبات شراء الغاز الإيرانى لمدة 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد استثناء العراق من عقوبات شراء الغاز الإيراني لمدة ستين يوما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن الحكومة العراقية مطالبة بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج إطار أجهزة الدولة، موضحا أن ضبط السلاح المنفلت في العراق هو الصراع الذي تخوضه الدولة مع قوى الفوضى والتطرف. وأضاف الرئيس العراقى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: نتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة لتوفير دعم فني ورقابي لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والابتزاز.

وتابع برهم صالح: لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضنا، ونؤكد موقفنا بضرورة حل القضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

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