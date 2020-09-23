شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوياته منذ شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته في نحو شهرين، وذلك بفعل ضغوط قوة الدولار على المعادن النفيسة.



يأتي ذلك رغم عدم اليقين بشأن الخطوات المرتقبة من البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لدعم الاقتصادات في مواجهة فيروس "كورونا".

Advertisements



وكشفت بيانات اقتصادية تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 54.6 نقطة في الشهر الجاري لكن القراءة أعلى من توقعات عند 54.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.5 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.1 نقطة في أغسطس/آب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.1% أو ما يعادل 39.20 دولار إلى 1868.40 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني والعشرين من يوليو/تموز، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1909.9 دولار وأقل سعر عند 1863.2 دولار.