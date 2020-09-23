شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مدعوماً بانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام تلقى دعما من تراجع المخزونات في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.6 مليون برميل إلى 494.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 4 ملايين برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 691 ألف برميل خلال نفس الفترة.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 39.9 دولار للبرميل، وسجلت على سعر اليوم عند 40.7 دولار واقل سعر عند 39.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.2 دولار.