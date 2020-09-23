شكرا لقرائتكم خبر الناصر: أرامكو الأكثر ربحية في مجال الطاقة والكيميائيات والأقل تكلفة بالإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن الشركة في الطليعة بين شركات العالم، كونها الأكثر ربحية في مجال الطاقة والكيميائيات، والأقل تكلفة في الإنتاج، والأعلى موثوقية في تلبية الطلب، والأولى في عدد براءات الاختراع بين شركات النفط والغاز العالمية.

وقال الناصر أمس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة إنه رغم النجاح الهائل الذي تحقق في الشركة وفي المملكة خلال الأعوام التسعين الماضية، فإن النظرة المستقبلية تبشر بأن القادم سيكون أجمل، بإذن الله، وأن المملكة، وهي أرض الخير والعطاء والفرص والأحلام الواعدة، مقبلة على المزيد من البشائر عبر مشاريعها الرائدة وتحولاتها الطموحة، وستواصل أرامكو السعودية إسهامها في تقديم الفرص النوعية، وتحويل الأحلام إلى واقع مستدام.

وأضاف الناصر، أن أكثر ما تعتز به أرامكو هو دورها في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية منذ تأسيسها، وأن تنمية مهارات الشباب السعودي وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجالات الاقتصادية في المملكة من أولويات أرامكو السعودية. والشركة ملتزمة بضمان دخول الكوادر النسائية المؤهلة للعمل في قطاعي النفط الخام والغاز والكيميائيات والقطاعات المساندة، إضافة إلى تطوير المسار المهني للمرأة في المملكة».

وأوضح أن ذكرى اليوم الوطني الـ90 هي الذكرى الأولى التي تمر على أرامكو السعودية بعد أن وجهت الدولة بإحداث نقلة نوعية عبر إدراج الشركة جزءا من أسهمها في سوق المال السعودي، وأصبح يساهم في ملكيتها نحو 5 ملايين من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى بيوت الاستثمار الوطنية والعالمية المؤهلة.

وأشار إلى أن أرامكو السعودية تستمر في الإسهام في دفع عجلة النمو لهذه البلاد المباركة، وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 عبر مشاريعها العملاقة وعبر برامج المواطنة والمعرفة وتمكين المجتمعات، ومن أبرزها المركز الذي يتشرف بحمل اسم القائد المؤسس، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الذي نسعى من خلال برامجه المتنوعة في العلوم والفنون والابتكار وريادة الأعمال المجتمعية إلى الإسهام في صناعة أجيال مستقبلية مبدعة».