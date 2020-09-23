الخطيب: تنظيم وزارة السياحة يتوج خطوات دعم القطاع وجاذبيته للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة السياحة تتوج الخطوات المتخذة في سبيل دعم قطاع السياحة بالمملكة وتنويع مجالاته وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فيه.

ورفع الخطيب شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مثمنا للمجلس هذه الموافقة الكريمة، مؤكدا أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نقلة كبرى، ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة أسوة بالقطاعات الأخرى، إيمانا منها بما للسياحة من آثار اقتصادية وتنموية بالغة الأثر، تؤسس لها السياحة، سواء فيما يخص إتاحة مجالات وقنوات استثمارية متعددة ومتنوعة أو زيادة فرص التوظيف.

وقال إن الموافقة على تنظيم وزارة السياحة تأتي لتتوج عددا من الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن في سبيل دعم قطاع السياحة في المملكة وتنميته وتنويع مجالاته وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فيه.

وأضاف أن الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى المملكة من حيث وجود المقومات اللازمة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة ومتنوعة فيها؛ لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها وتعدد بيئاتها الجغرافية؛ مما يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية العالمية بحلول 2030 - بإذن الله -، وأن هذا يمثل أحد مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأوضح أن المملكة كانت أول بلد على مستوى العالم تختاره منظمة السياحة العالمية لافتتاح مكتب إقليمي لها فيه، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة، فضلا عن كونها عضوا في مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها حاليا، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القيادة والوطن، وأن يبارك في الجهود المبذولة من أجل تحقيق كل التطلعات والطموحات.