شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 23-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، هبوطا جديدا بقيمة 3 جنيهات، عقب تراجع الأسعار على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 21 جنيها لكل جرام، وسجل سعر الذهب 827 جنيها للجرام عيار 21 وهو أدنى مستوى للذهب منذ قرابة شهرين.

أسعار الذهب اليوم .. أسعار الذهب اليوم .. عيار 18 سجل 708.85 جنيه للجرام عيار 21 سجل 827 جنيها للجرام عيار 24 سجل 945 جنيها للجرام فى حين انخفضت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى واليورو، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.32 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 19.90 جنيه للشراء، 20.14 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.88 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

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