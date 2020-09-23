شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.

إيقاف تداول 47 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 47 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، المصرية للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المالية والصناعية المصرية، ليسيكو مصر، حديد عز، الألومنيوم العربية، مصر للألومنيوم، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة، غاز مصر، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سماد مصر (ايجيفرت)، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المتحدة للإسكان والتعمير، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، مصر للأسمنت-قنا، الأهلي للتنمية والاستثمار، القاهرة للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 420 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.84%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 12696 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 2903 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 977 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

صكوك طلعت مصطفى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قيد صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ( شركة التصكيك )، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل تطرح طرحاً خاصاً ومدتها 57 شهر تبدأ اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31 ديسمبر لعام 2024، بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه موزع على 20 مليون صك اجارة بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد.

وحدد جدول السداد / الاستهلاك الصكوك وفقاً لماذ كرته مذكرة المعلومات وذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة ( وفقا لأخر مزاد أذون خزانة ( 182 يوم ) معلن قبل بداية كل فترة عائد ) مضافاً إليه هامش سنوي قدرة (1.25%) ، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة ( 182 يوم ) كل ستة أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر لعام 2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبار من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك ( بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم ) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ش.م.م ( الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى بمول مدينتي المفتوح ( الأصل محل التصكيك ) لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ( شركة التصكيك ) .

وطرحت الصكوك، بنسبة 100 % للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة +"ِA" صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 11 مارس 2020، وسيتم سداد أصل الصكوك على ثلاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022 وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتبار من تاريخ الإصدار .

كما وافقت اللجنة، على أن يتم إدراج هذا الإصدار من صكوك الاجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة الاحد الموافق 27 سبتمبر الجاري.

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سبيد ميديكال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توجيه المستشار المالي المستقل لتعديل القيمة العادلة لسهم شركة سبيبد ميديكال، وذلك بعدما طلبت الهيئة من المستشار المالي الإطلاع على الدارسة، وتبينت وجود العديد من الملاحظات المؤثرة، وبعدما تم المناقشة معه تم إبلاغ المستشار المالي بأخذها في الاعتبار.

وكان المستشار المالي المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية، قد اعتمد تقرير دراسة القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال بمناسبة زيادة رأس المال من 71.32 مليون جنيه إلى 221.82 مليون جنيه بزيادة 150.5 مليون جنيه، وحددت القيمة العادلة للسهم بقيمة 3.62 جنيه للسهم، وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل الزيادة، وبقيمة 3.91 جنيه للسهم، وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد الزيادة، بينما تم تحديد القيمة العادلة وفقاً لطريقة مضاعف الربحية عند 3.34 جنيه للسهم.

البنك التجارى

أعلن البنك التجاري الدولي، عن قبول جاي مايكل باسلو لترشيحه للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مستقل، والذي تم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي المصري، وسيتم اعتماد تعيين باسلو من مجلس الإدارة في اجتماعه القادم في 12 أكتوبر المقبل.

الحزف والصيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، بصدد طرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لعمل دراسات تفصيلية تسويقية وفنية ومالية لتطوير مصنعي الأدوات المنزلية (البورسلين) والأدوات الصحية بعد موافقة لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية على طلب مجلس إدارة الشركة لتطوير المصنعين، بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية على أن تشمل الدراسة إمكانية التعاون الفني مع أحد المنتجين العالميين للمصنعين، بحيب يكون الإنتاج يتواكب مع التطورات العالمية باستمرار مما يعطي نظرة إيجابية مستقبلية عن الشركة.

جي بي اوتو

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية المبدئية على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى شركة درايف للتخصيم لمواصلة التوسع بالمنتجات والخدمات المقدمة في السوق.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 20102 سهم، 294.6 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 25 ألف سهم، 40 ألف سهم، 575 ألف سهم، 295 ألف سهم، 180 ألف سهم، 90.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 1000 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي لشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 25282 سهم، 34186 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 4844 سهم، 154 ألف سهم، على التوالي.

المجموعة المصرية العقارية

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية المصدرة لعدد 3.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 27.2 مليون جنيه.

الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (153) لسنة 2020، المتضمن في مادته الأولى: "منع شركة مترو لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة لمدة ثلاثة شهور وذلك وفقاُ للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".

سماد مصر

أعلنت شركة سماد مصر (إيجيفرت)، عن عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.