شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد تلميحات البنك المركزي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب قرار وبيان البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



وكشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النيوزلندي عن أنها تخطط لتقديم برنامج جديد للتمويل والإقراض قبل أن تلجأ لخفض الفائدة في العام المقبل.



وألمح البنك المركزي أيضا إلى رغبته في مزيد من الخفض في معدل الفائدة خلال الشهر المقبلة دون الالتزام بأي موعد محدد.

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وكانت لجنة السياسة النقدية النيوزلندية قد ذكرت في مارس/آذار عام 2020 بأنها ستبقي على الفائدة عند 0.25% دون تغيير على مدار عام على الأقل.



ومع ذلك، وجهت اللجنة البنك المركزي بضرورة الاستعداد للمزيد من الخفض في معدل الفائدة وضخ المزيد من التمويل للبنوك بنهاية العام المالي الجاري.



واتفق أعضاء اللجنة على أنهم يفضلون إطلاق برنامج التمويل قبل نهاية عام 2020 لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.6569، وسجل أعلى سعر عند 0.6648 وأقل سعر عند 0.6563.