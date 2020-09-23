شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة واردات النفط ومشتقاته بالأردن 45.5% فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 45.5 بالمئة في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 762.3 مليون دينار (1.07 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الأربعاء. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية يوليو 2019 نحو 1.39 مليار دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض قيمة واردات النفط ومشتقاته بالأردن 45.5% فى 7 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.