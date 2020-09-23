شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب هبوط الذهب لأدنى مستوى خلال شهرين فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والهبوط في مصر خلال الفترة الأخيرة، لكن الذهب ظل في مستويات مرتفعة بالنصف الأول من أغسطس، ثم أخذ طريقا للتراجع من أعلى مستويات سجلها في مصر، والتي بلغت 920 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ خلال التداول عليه في سوق الصاغة. -الذهب تراجع خلال 49 يوما بقيمة 93 جنيها في كل عيار. - هبط الذهب من 920 جنيها للجرام إلى 827 جنيها للجرام في الصاغة. -تراجع السعر العالمى من 2025 دولار إلى 1880 دولار هو سبب الهبوط بمصر. - 145 دولار هبوط في أوقية الذهب منذ 5 أغسطس حتى الآن. -نسبة هبوط بلغت7.7 % تقريبا منذ الأسبوع الأول في أغسطس. Advertisements - الذهب سجل أقصى سعر في تاريخه بـ 920 جنيها للجرام ثم بدأ التراجع. -الذهب كسر حاجز ألفى دولار بسبب تراجع تجارة الفائدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب هبوط الذهب لأدنى مستوى خلال شهرين فى 7 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.