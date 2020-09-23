شكرا لقرائتكم خبر عن نايكى يرفع ستاندرد أند بورز 500 وداو قبيل بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع اليوم الأربعاء، حيث بلغ سهم نايكي ذروة قياسية عقب إعلان نتائج ربع سنوية قوية، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات أنشطة الشركات المحلية لتقدير وتيرة الانتعاش الاقتصادي. صعد داو 125.42 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة ليصل إلى 27413.60 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 4.54 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 3320.11 نقطة، لكن المؤشر ناسداك المجمع نزل 12.81 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 10950.83 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نايكى يرفع ستاندرد أند بورز 500 وداو قبيل بيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.