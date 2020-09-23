شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بالنصف/2 من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت الروسية المنتجة للنفط إنه يتوقع عودة استهلاك النفط العالمي إلى مستوى ما قبل الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل وهو ما يتأخر على نحو طفيف عن توقعات وزارة الطاقة بتعافي الاستهلاك في الربع الثاني.
وقال اليوم الأربعاء خلال مؤتمر، هو أول حدث كبير النطاق في القطاع منذ تقليص الفعاليات العامة في روسيا في مارس، إن أسعار النفط الراهنة التي تتجاوز 40 دولارا للبرميل ملائمة للشركة والميزانية الاتحادية.
وأضاف "لم تنته الجائحة...لكننا على يقين من أنه لن يكون هناك رد فعل عنيف ، في المقام الأول في أوروبا" لن تكون هناك إجراءات عزل عام صارمة.
وتابع "هذا...سيتيح موازنة السوق. اعتقد أنه خلال النصف الثاني من العام المقبل أو كما نأمل على الأقل سنكون قادرين على العودة لأحجام الاستهلاك في 2019".
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح يوم الخميس بأنه يتوقع تعافي الطلب على النفط على نحو كامل في الربع الثاني من 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر جازبروم تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بالنصف/2 من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.