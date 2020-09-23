شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين للجلسة الثانية مدفوعة بارتفاع قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% رابحاً 8.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.91 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 945.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 28.96% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%، عقارات السيف بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%، فيما تراجع سهمي البحرين للسينما، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.61%، 1.27%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية، عن عدم اكتمال النصاب المطلوب لاكتمال اجتماع الجمعية العامية العادية، الذي عقد اليوم الأربعاء، حيث بلغ النصاب 17.30%، على أن يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 سبتمبر في تمام الساعة 11 صباحاً.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الورق، عن بيع المساهم الرئيسي Khalid Hasan Abdulla Buhindi، 7920 سهم لتنخفض نسبة مساهمته 10.04% تعادل 2.108 مليون سهم إلى 10% تعادل 2.1 مليون سهم.

وفي السياق ذاته تم تنفيذ عدة صفقات بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد (AUB) من قبل أشخاص رئيسيين، يوم الاثنين الماضي، وهم 100,000 سهم بسعر 0.780 دولار للسهم الواحد، 300,000 سهم بسعر 0.782 دولار للسهم الواحد، 500,000 سهم بسعر0.784 دولار للسهم الواحد.