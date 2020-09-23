شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.39 دولار لعقود برنت و39.40 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 41.39 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام برنت منخفضة بمقدار 33 سنتا أو ما يوازي 0.8%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.40 دولار للبرميل منخفضه بمقدار 40 سنتا أو ما يوازي 1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا ما يزيد عن1% بعدما افادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع مما جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود والتي تسببت في عمليات بيع كثيفة في وقت سابق من الأسبوع وفقا لرويترز حيث تخطت حالات الوفاة بسبب المرض 200 أل في الولايات المتحدة ، وهو الأعلى في العالم، ارتفعت مخزونات النفط الخام 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر أيلول بحسب بيانات للقطاع مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 7.7 مليون برميل، ما يعادل ثمانية أمثال المتوقع تقريبا، مما يشير إلى بعض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن القفزة في حالات كوفيد-19 في العديد من الدول تثير علامات استفهام حول مدى تعافي الطلب عالميا.

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في شرق البلاد بعد إجراء تقييم أمني للوضع في الميناء والحقول المتصلة به.

وسمحت المؤسسة أيضا باستئناف العمليات في مينائي الحريقة والبريقة في أعقاب إغلاق استمر ثمانية أشهر لمعظم المنشآت النفطية في ليبيا وقالت المؤسسة التي تديرها الدولة في بيان إنها تعكف على تقييم الوضع الأمني في مواني وحقول نفطية أخرى.