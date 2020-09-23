شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطلق HUAWEI Y9a بميزة شحن فائق السرعة قدرة 40 واط SuperCharge وكاميرا رباعية 64 MP فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Y9a في السوق المصري بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التي لاقت اهتمام واسع بين المستخدمين الشباب، نظراً للمزايا والخصائص الكثيرة والرائدة التي يتمتع بها الهاتف. ويتوافر الهاتف في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين بسعر 4699 جنيهاً. يأتي الهاتف بالعديد من المزايا الرائدة التي يشهدها المستهلك لأول مرة في سلسلة هواتف هواوي Y الشبابية، والتي تشمل كل من كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وميزة الشحن فائق السرعة من هواوي SuperCharge بقدرة 40 واط.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "إن هواوي تهتم كثيراً بفئة المستخدمين الشباب، حيث أن نمط حياتهم يتسم بالسرعة والتطور، وهذا ما انعكس في تصميم سلسلة هواتف هواوي Y المُصممة خصيصاً للشباب، وهنا هواوي تقدم أحدث هواتف سلسلة Y الشهيرة وهو HUAWEI Y9a، الذي يلبي تطلعات ومتطلبات المستخدمين الشباب في مصر."

وتستهدف هواوي بهاتفها الذكي الجديد HUAWEI Y9a جمهور الشباب حيث زودت الهاتف بتصميم أنيق ومميزات وإمكانيات تكنولوجية رائدة تدعم الآداء الفائق، وإعداد مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل للارتقاء إلى مستوى الكاميرات الفائقة SuperCamera، حيث يتكون هذا الإعداد من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لتجربة تصوير جميع السيناريوهات.

ويتكون إعداد الكامير في هاتف HUAWEI Y9a من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل للتصوير عالي الدقة، إلى جانب عدسة ذات زاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل توفر مجال رؤية بزاوية تصل حتى 120 درجة مع دعم تسجيل المقاطع بزاوية عريضة أيضًا، وتساهم عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل في تأثيرات بوكيه وتعمل مع الكاميرا الرئيسية للحصول على لقطات بورتريه جميلة مع خلفيات ضبابية، بينما تسمح عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالتقاط صور من عن قرب تصل إلى 4 سم.

ويعمل هاتف HUAWEI Y9a بنظام التشغيل EMUI 10.1 الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات الذكية تتضمن تطبيق مكالمات الفيديو HUAWEI MeeTime وSmart Collage لتحرير الصور، ومساعد الألعاب Game Assistant للحصول على تجربة ألعاب محسّنة، ويتيح لعشاق الموسيقى الاستمتاع بميزات مثل Party Mode، وكذلك تقنية Urtla Shadow Enhancement التي تحسن التباين والنطاق الديناميكي لمشاهدة الأفلام والألعاب، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية. وفي الوقت نفسه، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت للحصول على آداء أكثر سلاسة، إلى جانب امتلاك الهاتف بطارية كبيرة 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم ميزة الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط.

Advertisements

كما أن هاتف HUAWEI Y9a مزود بـمتجرHUAWEI AppGallery المثبت مسبقاً، للبحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتنزيلها بسهولة، كما أضافت هواوي تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات، حيث يقدم لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، يجلب تطبيق Petal Search تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

جدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Y9a متوافر للبيع المباشر في جميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.



HUAWEI Y9a (1)



HUAWEI Y9a (2)