شكرا لقرائتكم خبر عن قيد أول صكوك متوافقة مع الشريعة بالبورصة لصالح إحدى شركات "طلعت مصطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قيد صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك)، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل تطرح طرحاً خاصاً ومدتها 57 شهر تبدأ اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31 ديسمبر لعام 2024، بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه موزع على 20 مليون صك اجارة بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد.

وحدد جدول السداد / الاستهلاك الصكوك وفقاً لماذ كرته مذكرة المعلومات وذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة ( وفقا لأخر مزاد أذون خزانة ( 182 يوم ) معلن قبل بداية كل فترة عائد ) مضافاً إليه هامش سنوي قدرة (1.25%) ، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة ( 182 يوم ) كل ستة أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر لعام 2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبار من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك ( بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم ) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ش.م.م ( الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى بمول مدينتي المفتوح ( الأصل محل التصكيك ) لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ( شركة التصكيك).

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وطرحت الصكوك، بنسبة 100 % للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة +"ِA" صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 11 مارس 2020، وسيتم سداد أصل الصكوك على ثلاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022 وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتبار من تاريخ الإصدار .

كما وافقت اللجنة، على أن يتم إدراج هذا الإصدار من صكوك الاجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة الاحد الموافق 27 سبتمبر الجاري.