شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بأن هيئة البريد تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية بانتظام وسط إجراءات إحترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن استمارات تحويل بطاقات المعاشات إلي بطاقة ميزة المعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية مشيراً إلي أن المستندات المطلوبة للتحويل هي صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجاناً من مكاتب البريد مؤكداً علي استمرار رفع جودة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة و تحسين بيئة العمل ليصبح البريد المصري هو النافذة الرئيسية لاداء منظومة مصر الرقمية.

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وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين من اصحاب المعاشات الراغبين لتحويل بطاقة المعاش إلي بطاقة ميزة المعاشات الجديدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن حيث إن إجراءات التحويل ممتدة ولن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائياً وكل ما يقال مجرد شائعات.