شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق مسقط بالختام بعد ارتفاعه جلستين متتاليتين.. وهبوط 9 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% خاسراً 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3621.660 نقطة، بعد ارتفاعه جلستين متتاليتين، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 195 صفقة لعدد 29 سهماً.

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وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.50%، ثم سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 1.43%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 4.26%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 3.76%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م19" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 735 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة التأمين العربية-فالكون، عن تغيير ممثل شركة الأنوار القابضة مانيش بلاندي بعضوية مجلس إدارة الشركة بعبد العزيز مسعود الحارثي، اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر.